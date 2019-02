Paide muusika- ja teatrimaja direktor Ülle Müller nentis, et selliste vaatajanumbritega mahub film kindlasti rekordite esikümnesse. Polnud kahtlustki, et kõik, kes soovisid Eesti kinohuumorist osa saada, seda ka said, sest vastu tulles rahva soovile jooksis film Paides ligi kolm nädalat.