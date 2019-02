Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* 23. veebruaril on Paide muusika- ja teatrimajas Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud kontsertaktus, kus seekord pälvivad maakonna kõrgeima autasu, Järvamaa vapimärgi Järvamaa haigla vanemarst-kirurg Mihhail Feštšin ja Viking Window juhatuse esimees Toomas Agasild.



* Eelmisel aastal oli järvalastel Paide kinno tihti asja, sest linastunud filmid olid nii huvipakkuvad, et ei raatsitud elamusest ilma jääda. Paide muusika- ja teatrimaja direktor Ülle Müller märkis, et eelmisel aastal käis kinos ligi 25 000 inimest. «See annab tunnistust tõsiasjast, et kinos käia on rahva seas üha menukam, aga ega ju tuldaks, kui poleks häid filme,» lausus ta.

Müller märkis, et järelikult oli eelmine aasta hea filmiaasta ja linastus rohkesti selliseid filme, mis kõnetasid rahvast.



* Viimased kaks ja pool kuud oli Järva valla Koeru kant piirkonnajuhita, sest sel ametikohal tegutsenud Toomas Tammik liikus edasi Järva abivallavanema kohale. Nüüd on see koht uuesti täidetud. Kuigi Koerus polnud mõnda aega ametlikult piirkonnajuhti, jätkas Tammik kohusetäitjana ja hoidis silma peal, et kohalikud probleemid lahendamata ei jääks.

Uue piirkonnajuhi leidmiseks korraldas vallavalitsus avaliku konkursi, kuhu vallavanem Rait Pihelga andmetel tuli neli kandidaati, kellest üks loobus ja kolm jäid sõelale.



* Veebruaris on omavalitsustel järjekordne võimalus saada toetust, et aidata kohandada puudega inimeste kodusid ligipääsetavaks. Järvamaalt plaanivad seekordses taotlusvoorus kaasa lüüa nii Paide linn kui ka Järva ja Türi vald. Järva valla sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi sõnas, et niipea kui taotlusvoor avaneb, läheb teave selle kohta valla kodulehele üles. Taotlusi võib esitada juba praegu.

Mägi märkis, et summa, mille riik puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks annab, sõltub laekunud toetuste arvust.



* Lasnamäe kergejõustikuhallis nädalavahetusel olnud U18, U20 ja U23 klassi Eesti talvistel meistrivõistlustel säras mitu sportlast rohkem kui ühe meistritiitliga. Ka järvalased väärisid medaleid. Maakonda tuli kolm meistriliitlit ja üks hõbemedal.