Linnameeskond tegi Narvaga 2:0

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on Järva Teatajale eelnevalt öelnud, et mäng Narvaga oli üks neist, mis annab linnameeskonna hooajaeelsest vormist teatud ülevaate. «Need näitavad ära, mis puust tehtud oleme, kui hästi tegime talvisel ajal tööd ja milleks võimelised oleme,» lausus ta.

Meeskonna kokkupaneku kohta ütles Vjatšeslav Zahovaiko, et sisekonkurents on tihenenud. Peatreenerina ootab ta, et ka mängijate oskused paraneksid, mis on kasulik kogu meeskonnale.