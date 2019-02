Keerulised teetööd Ardu-Võõbu lõigul: üllatuskülalised kaldapääsukesed, palju turvast ja pinnasevett

Omavalitsustele saadetud infokirjas annab GRK Infra AS teada, et kaevetööde juures raskendas töid raba alade kaeve- vaja oli turvas suures koguses välja kaevata ja asendada pinnasega, turba paksus ulatus kohati kuni 6 meetrini. Veel segas töid kõrge pinnasevee tase, kuna ümberkaudsed maaparanduskraavid on osaliselt kinni kasvanud.