Vaata järgi: kahe päevaga on riigikogu valimistel antud nii palju hääli

Tallinna jaoskondades käis valimas 5416 ja Tartus 2599 inimest. Kõige aktiivsem on hääletamine seni olnud Tallinna kesklinnas Solarise keskuses, kus on käinud 988 inimest.

Maakonnakeskuses hääletamine jätkub ka nädalavahetusel. Jaoskonnad on avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval kell 12–20. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid kaheksa ja Tartu linnas neli. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt.