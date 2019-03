Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide politseinike kontrollkäik kinnitas jälle kurba tõsiasja, et enamik inimesi ei kinnita bussis turvavööd. Õnneks on olukord aastate jooksul tasapisi paranenud. Neljapäeva ennelõunal alustasid Paide politseijaoskonna patrullid linnas tööd. Esmalt peeti bussijaama lähedal kinni Väätsale sõitev väike liinibuss.



* Paide linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Egle Ninepi tähelepanekut mööda on talv lõhkunud asfaltteid tavapärasest rohkem, sest palju on olnud temperatuuri kõikumist miinus- ja plusskraadide vahel. «Tavapärasest on rohkem tekkinud pikkipragusid,» täpsustas ta. Ninep ütles, et sel nädalal lapiti linnas löökauke, kuid suurem ja põhjalikum töö läheb lahti siiski aprilli lõpus ja mai alguses, kui ilmad on selleks tööks sobilikud.



* Juba paar nädalat toimetab Türi vallas Laupa põhikooli juures kobras, kes on lastega sedavõrd harjunud, et ei tee enam väljagi, kui kooliõpilased tema tegemisi pildistavad ja filmivad. Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja ütles, et juba paar nädalat tagasi hakkasid lapsed ütlema, et nägid kooli kõrval asuva Pärnu jõe ääres kobrast tegutsemas.

Kuna lapsed pole looma toimetamisi seganud, siis küllap on kobras aru saanud, et nad ei kujuta talle ohtu.



* Läinud suvel paar emotsionaalset rahvakoosolekut pidanud endise Ambla, praeguse Järva valla külade elanikud heietavad ikka mõtet liituda Tapa vallaga. Rahva arvamust ses küsimuses pole volikogu veel uurinud. Kui mitte arvestada eelmise aasta lõpul Järva valla tellitud ja omavalitsuse kodulehel avalikustatud analüüsi, millega sooviti hinnangut halduspiiri muutmise sotsiaal-majanduslikele mõjudele, siis rohkem ei ole küsimusega edasi liigutud. Kõnealune analüüs tuleb volikogu istungi päevakorda järgmisel kuul.



* Hooaja alguses valitsevat meistrit Nõmme Kaljut üllatuslikult 2:0 võitnud Paide linnameeskond peab homme esimese kodumängu. Järva Teataja tutvustab kohtumise eel meeskonda meeleolukas võtmes.



* Võidukas osavõtt Changemakers Academy sotsiaalse ettevõtluse konkursist on toonud Paide gümnaasiumi abituriendile Carmen Toometile kaks auhinnareisi Londonisse.



* Eile kogunesid Paide kesklinnas Paide teatri rahvas ja koolide õpilased, et avaldada toetust Rootsi kooliõpilase Greta Thunbergi algatatud rahvusvahelisele liikumisele Fridays For Future (ingl reeded tuleviku heaks – toim).