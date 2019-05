Salatubaka leviku piiramiseks parandatakse tubakatoodete jälgitavust

Eesti võtab seadusemuudatustega üle Euroopa Liidu tubakadirektiivi, mis on vajalik uue jälgimissüsteemi rakendamiseks. Edaspidi peab iga tubakatoote turustamisahelas osalev ettevõtja, alates tootjast kuni ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtet, registreerima kõik tema valdusesse jõudnud pakendid ning kogu nende edasise teekonna.

Tubakatoodete registreerimisel käitleja skaneerib tunnuskoodi, see info liigub andmehoidlasse, kust järelevalve saab seda omakorda kontrollida. Registreerimiskohustus kehtib kuni esimese jaemüügiettevõtteni s.o kohustused tekivad tootjatele, importijatele, hulgifirmadele, veoettevõtetele. Poele või baarile, kes toote lõpuks tarbijale müüb, käesoleva eelnõuga kohustust tubakatoodete liikumisest raporteerida ei teki.

„Tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi rakendamise ettevalmistamiseks on olnud vähe aega, kuid oleme selleks vajalikud ettevalmistused teinud. Nüüd on oluline kiirelt ka õigusruumis vastavad muudatused vastu võtta,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Olen tänulik kõigile osapooltele, kes on meie ühise eesmärgi, tubaka salaturu ohjeldamise nimel konstruktiivselt koostööd teinud.“