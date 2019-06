Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba pühapäeval jõudsid siin-seal müügile esimesed Eesti maasikad ja sel nädalal on kodumaine toodang järjest rohkematele lettidele jõudnud. Pühapäevasel Järva-Jaani laadal müügil olnud Valgamaa maasikate kuueeurost hinda nähes tegi Türi valla maasikakasvataja Janno Lõhmus suured silmad: kuidas nii odavalt saab?

Lõhmuse mahetalu põllul Laupal punetas maasikataimede küljes küpseid marju juba teisipäeval. Esimese korje tegi ta eile ja täna on need müügil Türi kesklinnas Konsumi poe terrassil.

Lõhmus ütles, et vähemalt esialgu on tema marjade kilohind kümme eurot, sest mahekasvatus seab omad piirangud.



* Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks Mäeküla ristmik olema juba aasta lõpuks läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Järgmise aasta esimeses pooles peaks Mäekülla kerkima ka tankla.



* Maanteeameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et Mäeküla ristmiku ümberehituse plaan on endiselt jõus. Lähima paari-kolme nädala jooksul loodab amet hanke välja kuulutada. Ta lisas, et ristmik läheb hankesse koos Mäeküla–Suurpalu tee ümberehitusega.



* Esmaspäeva õhtul nägid Paide kesklinnas viibinud inimesed vaatepilti, millist Järvamaal sagedasti ei näe. Järva Teataja lehelugeja oli keskväljakuäärses söögikohas lõpetamas söömist, kui ühel hetkel kaikusid üle linna sireenid.

Seejärel nägi ta pilti, mida oleks võinud vaatama jäädagi: eravärves politseiauto ajas vilkurite sähvides taga haagisega väikebussi. Ikka tiir tiiru järel ümber keskväljaku. Mingil hetkel sekkus tagaajamisse ka politseibuss.



* Hansapäevade laupäeval Viljandis peetud Cleveroni tootearendusvõistlusel selgitati välja, milline elektrijalgratas sõidab järsust Kõrgemäe tänavast üles kõige kiiremini. Võistlus algas kvalifikatsioonisõitudega, millest neli kiireimat pääsesid poolfinaali. Neist omakorda selgus kaks finalisti. Osales seitse tiimi, nende hulgas ka järvalaste Tii (Raivo Pink ja Mait Kommusaar koos lugematute abilistet-poolehoidjatega – toim).



* Selle nädalaga saab Vabadussõja Müüsleri lahingu mälestussamba kõnniteed ja platsid uue katte. Lähiajal on algamas ka valgustusüsteemi paigaldus, et sammas ja selle ümbrus oleksid igal ajal nähtavad.



* Loodusel ja loomadel on avastatud teraapiline mõju inimese organismile. Oleme kuulnud teraapiakoertest, delfiiniteraapiast, aga nüüd on olemas uus lõõgastav ja stressi vähendav viis: teha joogat keset loodust, olles ümbritsetud sõbralikest ja rahulikest alpakadest.