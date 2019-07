Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kava järgi järgmise aasta septembris Paides Tallinna tänavas avatava 19. sajandi muuseumi-tegevuskeskuse ehitus on vähesele ajalisele hilinemisele vaatamata graafikus. Õllepruulimine jääb küll ära, aga limonaadi saab ikka mekkida.

* Järvamaalt pealinna sõitnud rahvatantsijad on tantsupeo esimeseks etenduseks teinud ettevalmistusi juba viis päeva. Teisipäeval avanes Wismari staadionil võimas vaatepilt, kui staadionitäis noori vihtus tantsu, taustaks eesti rahvaviisid ja muidugi juhendaja tähtsad juhised.

* Paide politseijaoskonnale on laekunud teavet registreerimata sõidukitega sõitmise kohta Imavere krossiraja ümbruses. Paide politseijaoskonna välijuhi Valdur Mõttuse ütlust mööda on probleem selles, et inimesed ei vea krossimootorrattaid ja ATVsid haagisega, vaid sõidavad kohale mööda tavateid.