Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* USAst Illinoisi osariigist pärit Skylar – sõpradele lihtsalt Sky – saabus Eestisse aasta tagasi vahetusõpilasena ja lõpetas paar nädalat tagasi Türi ühisgümnaasiumi. Et ta on õppinud klarnetit ning kuulus kodukoolis džässbändi ja orkestrisse, läksid siinsetel kollektiivijuhtidel silmad särama – laulupeoaastal kulub ju iga pillioskaja ja lauluhääl ära. Nii on Skylar möllitud orkester Türi ja koolikoori koosseisu. Kuigi eestlased on enamasti seda meelt, et kuuldused meie laulupidudest on ajapikku jõudnud küllap igasse maailma nurka, siis tegelikult tuleb selgitustööd ikka veel teha. Ka Sky polnud sellest laulu- ja tantsupühast midagi kuulnud, esimest korda avastas ta laulupeo ikka interneti abil, kui sealt Eesti kohta uuris.

* Eakatekodusid opereeriv ettevõte Südamekodud avas Türi vallas Kärus eakatekodu juurdeehitise, kuhu on elama asumas umbkaudu 50 dementsussündroomiga inimest, mis leevendab hooldekodukohtade puudust Eestis. Investeeringu suurus on ligi miljon eurot. Sellega on loodud Türi valda ka vähemalt 15 uut töökohta, teatab OÜ Südamekodud.

* Pärast 0 : 8 kaotust Saksamaale astus kogu Eesti jalgpallikoondise treenerite pink tagasi. Nüüd on alaliit ametisse õnnistanud uue peatreeneri – 42aastase Koerust pärit Karel Voolaiu. Tema jalgpalluritee sai alguse Paide spordikoolist. Pärast mitme võistkonna esindamist Eesti meistrivõistluste madalamates liigades tegi Voolaid debüüdi Premiumi liigas Paide linnameeskonna eest väljakule joostes. Paide kauane noortetreener Viktor Mets meenutas, et Karelil on alati olnud kõigest oma arusaam. «See ei pruukinud kokku minna teiste arvamusega, aga see teda ei heidutanud. Jäi alati endale kindlaks,» ütles ta.

* Kuigi põuast on maasikakasvatajad tänavu pääsenud, on peavalu valmistanud hoopis tihe konkurents. Maasikakasvatajad ütlesid Järva Teatajale, et müüjate rohkus surus marjade hinna alla.

* Suure kiviaia peal tervitavad tulijaid juba kaugelt erkpunased lepatriinud, mis tekitavad kohe koduse tunde. Seda, et aeda on tehtud hinge ja südamega ning võtnud aegade jooksul omanike ilmet, on Jaanus ja Maire Uusmaa Paide linnas Suurpalu külas asuvasse valdusse sisenedes kohe mõista.

* Türilanna Annika Ratt armastab väga loodust, loomi ja linde. Ajapikku on sellest armastusest ja metsaretkedest välja kasvanud sõltuvust tekitav hobi – loodusfotode tegemine. Tänavune kevadsuvi on tal möödunud karude seltsis.