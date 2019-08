Aravetel toimub motokrossi Eesti meistrivõistluste etapp

Võistlusteks kirjapanek läheb lukku neljapäeva pärastlõunal. Maria Karumets lootis, et osalejaid tuleb kokku saja ligi. Esimene start on kl 11.30. „Pealtvaatajatele kinnituseks, külgkorvide ja quadide sõidud on alati väga vaatemängulised. Eriti muidugi külgkorvide omad. Seal on kiireid sõitjaid, aegalsemaid sõitjaid, naised korvis, naised lenksus...vaatemängu jagub,“ kirjeldas ta.