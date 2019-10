Järvalased loodavad lõpetada rallihooaja tulemuslikult

Stardiprotokollidest leiab 164 ekipaaži. Teiste seas on rallima minemas Roland Murakas ja Kalle Adler, Margus Murakas ja Rainis Nagel, David Sultanjants ja Siim Oja, Rene Uukareda ja Jan Nõlvak, Patrick Juhe ja Rainis Raidma ning Janar Lehtniit ja Margus Lepp.

Rene Uukareda kaardilugeja Jan Nõlvak sõnas ralli eel, et nende plaan on sõita võimalikult kiiresti, mida muud. «Stardinimekirja vaadates ei oskagi pakkuda, kuhu me oma kiirusega sel korral jääda võiksime. Kui mälu ei peta, siis on sel korral meie klassis 25 võistlejat. Loodan, et oleme seal kümne parima seas,» arutles ta.

Pärast Lõuna-Eesti rallit on Uukareda ja Nõlvak oma BMWga saanud kaks korda treenida ja auto seadeid proovida. «Pühapäeval saime veel viimast korda enne rallit käe soojaks. Tunne on hea ja kui tehnika toimib, siis teeme kindlasti hea tulemuse,» lausus ta.

Patrick Juhe sõnas, et nende eesmärk on kindlustada hooaja kokkuvõttes masinaklassi teist kohta ja teha hea tulemus. «Auto on ilusasti seades. Teisipäeval teeme veel viimased täppisseadistused ära ja siis võiks kõik ideaalne olla,» ütles ta.

Ootused on Saaremaale suundudes suured ka Janar Lehtniidul. «Liblikad hakkavad juba nädal enne võistlust kõhus lendama, minu puhul isegi kaks nädalat enne,» lausus ta. «Viimane start oli seal täpselt kaks aastat tagasi, kui kolmandal katsel tuli käigukasti rikke tõttu pealtvaatajaks jääda.»

Kogu toonane, 2017. aasta hooaeg oli Lehtniidu selgitusel neile paras katastroof ja pettumisi täis. Sel põhjusel võtsid nad plaanipärase vaheaasta, mis olude sunnil kujunes lausa kaheaastaseks.

Vahepealset aega pole aga Janar Lehtniit ja Margus Lepp niisama mööda lasknud. «Eelmisest autost on alles üksnes kest ja seda ka poole ulatuses. Muus osas on auto (Ford Escort RS2000) läbinud täieliku uuenduskuuri alates sildadest ja amortidest ning lõpetades käigukasti ja turvapuuri torudega,» selgitas ta.

Lehtniit lisas, et autot on nad saanud katsetada umbes 70 kilomeetrit. «Sellega sai mingi tunnetuse ja teadmise, kuidas kiiresti sõitmine käib. Tõsi on ka see, et täielik harjumine ja mugavustunne tuleb kätesse ja jalgadesse tagasi ehk alles ralli kestel. Eesmärk on lõpetada oma klassi esiviisikus.»

Eesti kõige pikema korraldusajalooga Saaremaa ralli lõpetab Balti riikide autorallihooaja.

Kahel päeval on 13 kiiruskatset kogupikkusega ligi 120 kilomeetrit. Reede õhtul on Kuressaares linnakatse. Ralli start ja finiš ongi Kuressaares.