Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Pühapäeva ennelõunast käis Paide muusika- ja teatrimajas näitlejaid valiva Heli Jürissoni silme alt satsi­kaupa läbi 8–11aastaseid poisse ja tüdrukuid. Lapsed said ülesande kujutada ette, et on pimedas metsas eksinud suurde maha­jäetud hoonesse, ja kaamera ees näidata, mida nad sellises olukorras teeksid. «Ei ole vaja näidelda! Olge, nagu te ise oleks sattunud sellisesse olukorda,» juhendas Jürisson nii kohmetumaid kui sõrmenipsust hooga rolli sukeldunud lapsi.

Tegemist oli filmi «Tagurpidi torn» peategelaste otsinguga. Eemalt toanurgast vaatles lapsi filmi režissöör Jaak Kilmi. Ta jälgis sekkumata, kuidas lapsed end kaamera ees avavad, kui seltsivad nad on teistega ja kes haarab grupis liidrirolli. «Casting'u jooksul anname lapsele korduvaid võimalusi ennast näidata, sest kõik ei avane kohe ja ühe harjutusega,» selgitas ta.

*Pühapäeva öösel vastu esmaspäeva kell 00.48 teatati tulekahjust Türil Vabriku puiesteel, kus põles tühjalt seisev hoone. Päästjate saabudes oli hoone üks külg lausleekides, tuli oli katusest ja teise korruse aknast väljas. Et hoone on juba aastaid olnud tühi ja elektrit sees pole, siis ilmselt sai põleng alguse süütamisest. Hoolimata korduvatest pingutustest sulgeda maja aknad ja uksed on need ikka lahti kangutatud. Samas piirkonnas on mitu tühja hoonet, mida on korduvalt põlema pandud.

*Veidi üle viie aasta tagasi avas Türil tehase puitkarkassiga elementmaju tootev Profab Houses. Oma toodangut peamiselt Norrasse eksportiv ettevõte peab välis­turul konkureerima nii lätlaste, leedukate kui ka poolakatega, kuid norralased eelistavad sageli eestlaste töö kvaliteeti.

Elementmajade tehases töötamine nõuab muuseas ruumilist mõtlemist ja eriti oluline on jooniste lugemise oskus. Inseneriharidusega inimesi etevõttes tööl pole, küll aga on kõigil väga hea tehniline taip. Türi tehase töötajaskond on avamisest saati püsinud. Alguses oli liikumist rohkem, sest paraku kõik inimesed ei omanda jooniste lugemise oskust. Praegu on aga pigem sedapidi, et need, kes on tehasest mõni aeg tagasi lahkunud, tahaksid tagasi tulla.

*Sel sügisel hakkas Järvamaa kutsehariduskeskus koos kaitseväega esimesena Eestis õpetama soomustehnika tehnikuid-mehaanikuid. Sellest nädalast on õppekoht läinud Säreverest üle Tapale. Eriala asus õppima kolm noormeest.