Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide korterihinnad on masuaja madalseisust 2010. aastal tänavu novembriga võrreldes kallinenud ligi kolm ja pool korda, mis on maakonnalinnadest suurim hinnahüpe, selgub Pindi Kinnisvara koostatud hinna­indeksist. Kinnisvaraettevõte arvutuste järgi maksis Paides novembri hindades korteri ruutmeeter keskmiselt 499 eurot ehk 15,8 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Kusjuures müüjad soovisid oma vara eest 38 protsenti kõrgemat hinda, kui lõpuks notari juures käed löödi.

* Facebooki grupis, mis koondab Türi linna käekäigust huvitatuid, algatati möödunud nädalal teema viimasel ajal järjest tihedamini linnatänavatele jõudvatest rebastest. Türi vallavalitsuse avalike suhete juhi Merle Rüütli selgitusel on linna sattunud loomade probleemi keerukas lahendada. Seaduse järgi on linnas loomi lasta keelatud.

* Kuigi ilmataat polnud laupäeval Paides aset leidnud Jõulukrooni korraldajatega kõige soodsamat lepingut teinud ning lasi taevast alla sadada kõike muud kui laia jõululund, ei lasknud keegi end sellest eriti segada. Tantsud said tantsitud, laulud lauldud ja kuused ehitud. Jõulukrooni kestel olnud kuuseehtimise konkurss on juba tava, milleks osa võtvad ettevõtted ja kollektiivid, aga ka eraisikud hoolikalt valmistuvad. Kes ei tahaks, et just tema ehitud puu teiste hulgast silma paistaks. Konkursil kaunistati tänavu ära kümme kuuske ja toodi imetleda ka kaks alternatiivkuuske.