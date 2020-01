Mida teha, kui töö kahjustab tervist

On teada, et ligi 15 protsenti töötajatest on tunnistanud, et töö on põhjustanud neile terviseprobleeme. Eelmisel aastal juhtus üle 3600 tööõnnetuse, nendest ligi veerand tõid töötajale kaasa raske kehavigastuse. Tööst põhjustatud haigestumisi diagnoositi 2018. aastal 55 ja kutsehaigestumisi 49.