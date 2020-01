30 aastat tagasi loodi maa-amet

Praegu peame elementaarseks seda, et üldjuhul maa, mida kasutame, on meie enda oma, avalikus kasutuses olevad maakaardid on täpsed ja teadlikult moonutamata. Aga see pole alati nii olnud.

Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits ütles, et on põhjust heita pilk minevikku, sest teekond on olnud huvitav ja seda mitte ainult maa-ametile, vaid ka kõigile eestimaalastele, sest on ju maa üks tähtsamaid omandivorme, mida eestlane väärtustab. „Sellegipoolest hoiame pilgu olevikus ja tulevikus, sest kodanike ootused seoses maa kohta käiva infoga on õigustatult suured,“ lisas Tiits.

Aasta tagasi tegi maa-amet registrites põhjaliku korrastuse, kevadel avati satelliidiandmete keskus ja hiljuti avaldas maa-amet geoportaalis uued ortofotod. Tambet Tiits selgitas lähituleviku visiooni ja ütles, et amet tahab hakata Eestit katma kolmemõõtmeliste ruumiandmetega ning soovib panustada sellesse, et katastri ja ehitisregistri vahel oleks parem kooskõla. See tähendab, et need hooned, mis on aeromõõdistamise käigus saanud kaardile, oleksid ka ehitisregistris. Samuti on suund sellele, et planeeringute info oleks igale maaomanikule hõlpsamalt kättesaadav. «Meie eesmärk on luua läbipaistvam süsteem ja et iga kodanik oleks paremini oma maaga seonduvas informeeritud,» ütles Tiits.