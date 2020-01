Kergejõustikus said selgeks karikavõitjad

Markus Anvelt tunnistas, et see tulemus üllatas nii teda kui tema treenerit. „Üllatus oli just sellepärast, et polnud kolm nädalat kõrgushüpet harjutanud. Tegin vaid jõutrenni,“ täpsustas ta. „Võistluse kohta ütleksin, et see oli igati hea kogemus võistelda endast vanemate meestega. Siiski leian, et kõrgushüppes võiks olla rohkem võistlejaid ja konkurentsi.“