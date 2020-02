Tellijale

Paide südalinnas, Pärnu tn aadressil asuv korteriomand on kasutusel munitsipaaleluruumina. See on ühetoaline (korteri pindala 27 m²) mitterahuldavas seisukorras korter 55 korteriga korterelamu kolmandal korrusel. Korter seisab tühjana.