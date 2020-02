Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Detsembri keskpaigas kirjutas Järva Teataja, et Järva vald plaanib haridusreformi, mille ühe ettepaneku järgi jääb valla kolmest keskkoolist gümnaasiumiharidust andma ainult üks. Kaks teist muutuvad põhikooliks. Et ümberkorraldus oli kavas ära teha 2023. aasta septembris, tähendanuks see, et juba tänavu sügisel ei oleks kaks senist keskkooli kümnendaid klasse avanud. Järva vallavolikogu peaks otsuse vastu võtma hiljemalt järgmise kuu lõpuks. Käesoleval nädalal olid Aravetel, Järva-Jaanis ja Koerus lastevanemate koosolekud, kus keskendutigi valla haridusvõrgu tulevikule. Järva vallavanem Rait Pihelgas kinnitas pärast kolme kooli koosolekut, et volikogu kahe gümnaasiumi sulgemise otsust märtsis kindlasti vastu ei võta.