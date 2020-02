PILDID: Paide võrkpalliklubi tähistab sünnipäeva turniiriga

Tellijale

Paide võrkpalliklubi juht Piret Reinfeld ütles võistluse eel, et võistkondade seas on nii vanu tuttavaid kui ka täiesti uusi tulijaid. «Kuus võistkonda on valdavavalt Järvamaa taustaga, kuid üksikuid siitkandist sirgunud võrkpallureid leiab ka teistest võistkondadest,» lausus ta.