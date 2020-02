Terviseamet: Koroonaviiruse Covid-19 testi tasub teha vaid sümptomite ilmnemisel

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma sõnul saab koroonaviiruse suhtes testida vaid neid inimesi, kel on sümptomid juba ilmnenud. „Enne köha, nohu ja palaviku ilmnemist võib testimine anda valenegatiivse tulemuse,“ ütles Härma, kelle sõnul lähtuvad ka soomlased eestlastega sarnasest loogikast. „Nii meie, meie põhjanaabrite kui rahvusvahelise kogukonna eksperdid leiavad, et sümptomiteta reisilt naasnuid ei ole mõtet testima hakata.“

Koroonaviirust kahtlustav inimene ei tohiks minna abi otsima mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda. „Erakorralise meditsiini osakonda pöördumine võib võimalikku viirust teistele ruumis viibivatele inimestele edasi levitada. Seega tuleks nõu pidada kas oma perearsti, perearsti nõuandeliiniga 1220 või helistada hädaabinumbril 112,“ ütles Härma, kutsudes inimesi koroonaviiruse kartuse puhul üles tervele mõistusele ja analüütilise mõtlemisele. „Koroonaviirust tasub kahtlustada siiski siis, kui on olemas nii äsjane reisikogemus haiguse levikupiirkonnast kui ka haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul on tegemist siiski meil laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Kuigi maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) reisimisele või kaubandusele piiranguid kehtestada ei soovita, tasub Hiina ja Põhja-Itaaliasse reisimist Härma sõnul praegusel hetkel siiski pigem vältida. „Hiina ja Põhja-Itaalia neli regiooni eristuvad teistest koroonaviiruse juhtudega riikidest sellepoolest, et Hiinas on täheldatud laialdast kogukonnapõhist viiruse levikut ja Põhja-Itaalia eelnimetatud regioonides on kiire sündmuste arenguga piiratud kogukonnapõhine levik. Samuti on Eestil Itaaliaga olemas ka otselennud,“ ütles Härma.