Asutuste vahel muutub infovahetus abivajavate laste ja täiskasvanute kohta kiiremaks

Siseminister Mart Helme märkis, et nimetatud infotehnoloogilise lahendusega saavad abivajavad inimesed edaspidi kiiremini tuge ning samuti kaob ära ametnike jaoks dubleeriv töö ja asutustevaheline koostöö muutub tõhusamaks. „Kui siiani toimus infovahetus, telefoni või e-kirja teel, siis nüüdsest on võimalik saata info abivajaja kohta otse omavalitsuse sotsiaaltöötajale või ohvriabitöötajale. Tegemist on väga olulise edasiminekuga inimeste abistamises,“ märkis minister.