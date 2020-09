Linnapea loodab, et aasta pärast ei oleks fookuses Paide inimeste magamistoa harjumused ja kombed

"2021 KOV valimisteks ollakse palju targemad ja varakult on laual teema, mis taas ei haaku kuidagi kohaliku elu korraldamisega, aga tõenäoliselt on palju aktuaalsem kui mošeede mitte ehitamine. Loodetavasti lastakse see küsitlus põhja, et aasta pärast ei oleks fookuses Paide inimeste magamistoa harjumused ja kombed, vaid "vanad ja igavad" teemad nagu teed ja tänavad, lasteaiad ja koolid, kultuuri- ja spordivõimalused, eakad ja lapsed jne," kirjutab linapea.