Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et eelmisel aastal oli veel üks vene õppekeelega klass. See oli üheksas klass, kus õppis kaks õpilast. «Nagu näha, puudus meil venekeelse õppe jätkamise vajadus ja olgem ausad, ega ka õpetajaid ole kohapealt lihtne leida,» lausus ta.

Nii viisidki asjaolud selleni, et kaks aastat enne Paide linnavalitsusega kokku lepitud venekeelsete klasside kaotamise tärminit on uuendus juba teoks saanud. «Kuigi jutt oli kolmeaastasest üleminekuajast, siis tegelikult on üleminekuaasta ka see, kui venekeelseid klasse enam pole,» selgitas Kivisoo.