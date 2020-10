Kuidas viirusega elada?

Eesti ja kogu maailm maadleb ikka koroonaviirusega. See viirus on vajutanud tugeva pitseri käesolevale aastale ja kindlasti peame sellega silmitsi seisma ka uuel aastal. Hoolimata sellest, et viiruse uurimisse on suunatud meeletud ressursid, ei ole meil vaktsiini valmimise koha pealt kindlust. Samuti ei tea me, kas ja kuidas võib viirus veel moonduda ja mitu lainet sellel on.