Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi haridusministeerium andis kooliaasta alguses teada, et kaugõppele üleminek peab jääma kõige viimaseks variandiks, pole haridusasutused siiski valvsust kaotanud. Ka Järvamaal on mitu kooli asunud tegema kaugõppepäevi, et koduõppe vajaduse tekkides selleks võimalikult hästi valmis olla.

* Paide linna kaasava eelarve võiduideeks osutus rahvahääletusel Sargvere ajaloolise mõisapargi korrastus, mida toetas 222 linlast. Sargvere mõisapargi korrastuse ettepaneku esitaja Klaarika Uusmaa ütles, et avastas kaasavale eelarvele kandideerimise võimaluse sõna otseses mõttes viimasel minutil, mistõttu kirjutas ta sooviavalduse valmis öösel. Uusmaa sõnas, et sellega töö siiski ei lõppenud, vaid võib öelda isegi, et algas, sest ilma kampaaniata niisuguseid hääletusi ei võida.

* Järvamaalt pärit Heleri Hanko (30) on kogu elu olnud loodusega sõber, kuid kuu aega ja 375 ning kaks kuud ja 820 kilomeetrit kestnud rännakud riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkateedel tegid temast alles tõelise matkaja. Heleri neljajalgsetest sõpradest loomulikult samuti.

* Kolmapäeval polnud Paide Hammerbecki põhikooli õpilaste imestusel piire, kui kooli ette sõitis Balsnacki väikebuss, millest laaditi maha koormatäis kartulikrõpse ja plaksumaisi. Klassiõpetaja Siiri Sitska ütles, et ta ei oskagi arvata, kas IIIb klassi laste vanemad olid selle üle rõõmsad või mitte, kuid lapsed küll ei nurisenud. «Küll saime kõik koos olla rõõmsad selle üle, et meie klass võitis üle-eestilise Balsnacki linnusõprade konkursi, millega kaasnes lisaks näksikoormale ka tuhat eurot,» lausus ta.

* Järva-Madise külaseltsi kulinaarne lugemisklubi kutsub 14. novembri õhtul rahvast Vargamäele Anton Hansen Tammsaare majamuuseumi Põhjamaade kirjanduse nädala õhtusöögile saama osa põhjamaiselt eksootilisest rännakust kirjanduse ja maitsete maailmas.

* Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuhi Virge Võsujala hoole alla sattusid sel nädalal vastsündinud kassipojad, kelle hulkuv ema oli ühe ettevõtte puuriida vahele saatuse hooleks jätnud. Võsujalg märkis, et on peaasjalikult metsloomade ja -lindude abistaja, kuid seekord pöörduti tema poole hoopis teistsuguste ja temale tavatute hädalistega. «Need olid vastsündinud kassipojad, kellel nabanööridki alles küljes,» täpsustas ta. Võsujalg selgitas, et kodutu emakass tõi ühe ettevõtte puuriida vahel ilmale neli poega ja põgenes millegipärast nelja tuule poole.

* Valgma külaselts palus appi Peetri kihelkonna ajaloole keskendunud koduloolase Andres Kruusmaa, kes pani paari kuuga kokku brošüür, mis käsitleb küla vanimaid teadaolevaid ajalookilde kuni 18. sajandini välja. Eesti keele instituudi, Võru instituudi ja Eesti kirjandusmuuseumi koostöös koostatud Eesti kohanimede raamatu järgi tähendab külanimi Valgma lautrit ehk paatide väljatõmbamise kohta.