Kesklinnas soovib elada ainult 21% Eesti noortest

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul on näha, et noored väärtustavad rohkem seltsielu ja meelelahutusvõimalusi. „Samas need noored, kes on juba suurlinnaelu maitsnud ning hakanud mõtlema pere loomise peale, eelistavad elada linnakeskusest väljaspool rohelisemas ja pereeluks sobivamas keskkonnas,“ lisas Raadik.