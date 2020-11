Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on teenindanud 100 000 kõne

„Selleks, et viiruse levikut kontrolli alla saada on väga oluline, et inimestel oleksid õiged teadmised, kuidas erinevates situatsioonides on õige toimida. 1247 teenindavad inimesed teevad pühendunult tööd, et küsimuste või segaduste korral inimesed saaksid vastused ning ei aitaks oma teadmatusest kaasa viiruse tahtmatule levikule,“ rääkis Häirekeskuse Põhja keskuse juht Anne-Liis Taalmann.