Eraldi välja tõi keskuse juhataja Kalju Kertsmik jaanuari keskel rahvusvahelise lumepäeva tähistamise, veebruarist Albu suusasõidu ja suusatamise noortesarja etapi ning märtsist Valgehobusemäe mäefestivali. „Inimeste huvi talve ja talveprogrammi on tänavu eriti suur ka seetõttu, et mullu jäi talv Eestis sootuks vahele ja seoses koroonapandeemiaga on tänavu piiratud ka inimeste talvereisidi välisriikidesse,“ arutles ta. „Nii ongi juhtunud, et juba praegu, pea iga lörtsiilmaga olen saanud kõnesid, milles küsitakse, kas meil lumi maas.“