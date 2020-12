Ühistreeningule on oodatud kõik huvilised- nii algajad kui ka edasijõudnud, olenemata koeratõust või tõutusest.

Valikus on kaks rada- väiksem ligikaudu 3km pikkune ja suurem umbes 7-8km pikkune. Seekord on rajad ilma suuremate tõusude ja langustega, kuid täiesti raskustest siiski ka ei pääse. Mõlemad rajad on märgistatud.