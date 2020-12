Lähipäevil jätkuvad vihma- ja lörtsisajused ilmad

Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, ida pool võib sekka tulla ka lörtsi. Mõnel pool on udu. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15, saartel tugevneb pärastlõunal 7-13, puhanguti 18 m/s. Sooja on kuni viis kraadi. Kolmapäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Ennelõunal sajab Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi ja lund, õhtupoolikul taandub tihedam sadu itta ning üksikutes kohtades tibutab vihma, Eesti idaservas tuleb ka lörtsi. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse, saartel ja rannikul ka läände 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini, ranikul on kuni kuus kraadi sooja. Mandri-Eesti teed on mitmel pool libedad.