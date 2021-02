Esimese objekti, kaheksa korteriga kahekorruselise elamu lammutamiseks Laimetsa külas kulus kuus tööpäeva. Järva valla ehituse peaspetsialist Gilmar Krživets ütles, et kunagi toimus selles majas tulekahju ja see seisis juba aastaid tühjana. „Tööde eeldatav kogumaksumus oli seal 30 000 eurot, kuid riigihanke käigus läks hind odavamaks. Huvilisi oli palju. Töid teostas osaühing Lammutusmehed ja need maksid 9800 eurot, pluss käibemaks. Sellest maksab omavalitsus 10% ja KredEx 90%," selgitas Krživets. „Lammutaja peab meile esitama jäätmetõendid selle kohta, kuhu ta näiteks eterniidi, metalli, puidu- ja kivimaterjali viib, et ta neid metsa vahele ei poetaks. Näiteks kivimaterjali viisid nad Põltsamaale, kus seda võetakse vastu juba aastaid ja kasutatakse tulevases suusakeskuses suusamäe ehituseks."