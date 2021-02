Konkursile laekus enam kui 110 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Gerd Kanter, Anvar Samost ja Signe Ivask (TÜ), fotokategoorias olid lisahindajad Joosep Martinson ja Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge.

"Sõltumata sellest, et oli väga kummaline spordiaasta, on ajakirjanikud korralikult kuuma andnud. See oli ikkagi paras katsumus, et kõik materjalid läbi töötada ning adekvaatne hinnang anda," tunnistas Kagge. "Mingis kategoorias jätsin lausa päevaks-paariks mõtted settima, et hiljem kaalumise juurde tagasi tulla. Mõnes kategoorias vaatasin tööd kaks korda üle ja muutsin valikute positsioone."

"Üldiselt on aga hea meel, et noor kaader on peale tulnud, tundub väga nutikas ja hea sõnakasutusega," lisas Kagge. "Mõne kohta tahaks lausa öelda – geniaalne."

Auhindadega abistasid Eesti Olümpiakomitee, Nike, Hawaii Express, Go, Park Minigolf ja AVIS.

2020. aasta parimate tööde nominendid (nimed tähestikulises järjekorras): Kirjutava pressi publitsistika: Kasper Elissaar, Jaan Martinson, Priit Pullerits Elektroonilise pressi publitsistika: ERR-i tiim (Sebastian Koljak, Rivo Saarna, Alvar Tiisler, Tarmo Tiisler), Steiv Silm, Rasmus Voolaid ja Brit Maria Tael Kirjutava pressi võistlusülevaade: Kasper Elissaar, Kaspar Koort, Oliver Lomp Elektroonilise pressi ülekanne: ERR-i tiim (Margus Ader, Karel Kulbin, Tarmo Tiisler, Kristjan Svirgsden, Sebastian Koljak ja Alvar Tiisler), Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, Johannes Vedru Kommentaar/kolumn: Jaan Martinson, Peep Pahv, Märt Roosna Spordiuudis: Jaan Martinson, Peep Pahv, Märt Roosna Spordifoto: Tairo Lutter, Hendrik Osula, Brit Maria Tael Parim maakondlik lugu: Märt Pilme, Kuido Saarpuu- "Paide tüdruk taltsutab hobujõude", Anne Põder- "Kirglikule jalgpallifännile lõpeb mäng sageli pisaratega"

Järva Teataja lugusid on tänavu konkursitel märgatud veelgi.

See oli mõned nädalad tagasi kui Eesti meediaettevõtete liidu žürii valis koosolekul välja parimad maakonnalehtedes eelmisel aastal ilmunud uudised, arvamused ja olemuslood.

Järva Teataja ajakirjanik Kuido Saarpuu kirjutatud lood on nomineeritud kahes kategoorias. Olemusloo kategoorias on ta nominent 2020. aasta 1. veebruaril ilmunud looga „Tuneeslasi ja inglast eestistamas“ ning maakonnalehtede uudislugude kategoorias 17. oktoobril ilmunud looga „Ma armastan sind 169 050 euro eest!“.

Maakonnalehtede uudise nominendid on veel Virumaa Teatajas ilmunud Aivar Ojaperve uudistesari Virumaa koolitoidust (20. oktoobril ilmunud „Kahes Rakvere lasteaias tekitavad meelehärmi üliväikesed portsjonid“, 21. oktoobril ilmunud „Virumaa Koolitoiduga on probleeme ka Tapa ja Viru-Nigula vallas“ ja 24. novembril ilmunud uudis „Laste toitlustamise ja Virumaa Koolitoidu teema lõppeski jamaga“), Pärnu Postimehes ilmunud Annika Kuusiku kirjutatud lood ratastoolis mehe käimlast (17. jaanuaril ilmunud „Jalutu mees on bürokraatia tõttu sunnitud pudelisse urineerima“ ja 13. veebruaril ilmunud „Linn leidis ratastoolis mehe käimlale ümberehitaja“) ning Saarte Hääles 13. märtsil ilmunud Andres Sepa uudis „Itaallaste visatud koroonapomm paiskas Saaremaa elu pilbasteks“.

Uudise kategoorias esitati 29 tööd.

Olemusloo nominendid on veel Kadri Allikmäe lugu 17. oktoobri Sakalas „Valuoja valus vaatepilt“, Pärnu Postimehes 26. septembril ilmunud Merle Rallmanni lugu „Indrek Vainu: Raha ja staatus on kaduvad nagu tolm, õnnelikuks teeb lihtne elu“ ning Lõuna-Eesti Postimehes ilmunud Arved Breidaksi kirjutatud seeria Võrumaa narkosügisest (23. oktoobril ilmunud „Raju narkosügis Võrumaal ehk ühe diilervõrgu tõus ja langus“ ja „Narkootikumid niidavad ühe nooremaid“ ning 11. detsembril ilmunud „Narkootikumid lükkavad Võrumaa pereisa vangla poole“).

Olemuse kategoorias kandideeris 34 tööd.

Arvamuse nominendid on Põhjarannikus 19. märtsil ilmunud Erik Kalda arvamus „Koroonakahtlus: kuidas kohalik kogukond mu haiglasse toimetas“, Virumaa Teatajas 10. septembril ilmunud Anu Viita-Neuhausi arvamus „Pärast rindade käperdamist“, Sakalas 30. detsembril ilmunud Hans Väre arvamus „Viljandi linnajuhid, kus on lehm?“ ning Saarte Hääles ilmunud Raul Vinni arvamused „Oma saamatust saarlaste kaela ajades“ (22. märts) ja „Unistus rabarberikoogist ja õrnast paist“ (25. aprill).

Arvamuse kategoorias laekus konkursile 28 tööd.