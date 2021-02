Tegemist oli looga Paide mototüdrukust Selyn Kazakovast. Lugu "Paide tüdruk taltsutab hobujõude" ilmus Järva Teatajas mullu 23. mail. Digiversioonis ilmestasid teksti ka mitmed galeriid ja pikk video.

Loo autor Kuido Saarpuu selgitas, et selle loo valmimise taga oli mitu õnnelikku asjaolu. "Tunnistan ausalt, et kuigi Järvamaa on minu silmis korralik moto- ja rallimaakond, siis ühestki noorsportlasest, kes tegeleb samaaegselt nii ringrajasõidu kui supermotoga, ma kuulnud ei olnud," meenutas ta. "See oli saadud teemavihje, mis pani mind seda lugu kirjutama."

"Koroona esimene laine näitas just taandumise märke kui saime Selyni ja tema isaga Aravete kardirajal kokku. Seal said jutud räägitud ja video filmitud," kirjeldas autor. "Et Aravetel sõitis Selyn supermotot, siis valmis Järvamaal vaid üks pildigalerii. Teine, Audrus pildistatud ringrajagalerii, valmis tänu Pärnu Postimehele."

Antud loo üheks suureks tugevuseks pidaski autor video olemasolu. Selle valmistamise taga on ta ainuisikuliselt, asjaosaliste intervjueerimisest, katteplaanide võtmise ja hilisema kokkumonteerimiseni.

Kuigi Saarpuu tunnistas, et algselt ei mõelnud ta konkursile saate ühtegi lugu, siis tegi ta seda lõpuks ikka. Kolleegi soovitusel.

Koroonaviiruse tõttu sel aastal eraldi tänuüritust ei toimunud. Võitjad, parimate lugude seas oli ka Järva Teataja ajakirjaniku Anne Põdra kirjatükk, kuulutati välja sel nädalal.

Konkursile laekus enam kui 110 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Gerd Kanter, Anvar Samost ja Signe Ivask (TÜ), fotokategoorias olid lisahindajad Joosep Martinson ja Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge.

FOTO: Järva Teataja

"Sõltumata sellest, et oli väga kummaline spordiaasta, on ajakirjanikud korralikult kuuma andnud. See oli ikkagi paras katsumus, et kõik materjalid läbi töötada ning adekvaatne hinnang anda," tunnistas Kagge. "Mingis kategoorias jätsin lausa päevaks-paariks mõtted settima, et hiljem kaalumise juurde tagasi tulla. Mõnes kategoorias vaatasin tööd kaks korda üle ja muutsin valikute positsioone."

"Üldiselt on aga hea meel, et noor kaader on peale tulnud, tundub väga nutikas ja hea sõnakasutusega," lisas Kagge. "Mõne kohta tahaks lausa öelda – geniaalne."

Auhindadega abistasid Eesti Olümpiakomitee, Nike, Hawaii Express, Go, Park Minigolf ja AVIS.