GALERII ⟩ Järvamaa korvpallisuvi mängiti Paides avatuks

Korvpallisarja korraldaja Viljar Pennert andis teada, et heitliku ilmaga kulgenud mänguõhtu ajal sai näha nii päikesepaistet kui paduvihma. „Siiski olid kõik osalejad rõõmsad, et üle pika aja võistlusmänge pidada sai. Kokku osales 25 võistkonda 90 mängijaga,” lisas ta.

Üle mitme aasta mängiti etapp nädala sees ja see sobis Viljar Pennerti sõnul hästi noorte võistkondadele, aga mitte nii väga meeste tiimidele.

Järgmine etapp on 19. juunil Koigis ja selle lisanimi on "Kalle Saks - Mälestusturniir". Sinna on oodata märksa rohkem meeste võistkondi. Noored mängivad päev hiljem Paides.