Allak sõitis hommikul veidi enne kella kuut parasjagu tööle, kui märkas musta kogu tee ääres. "Esialgu vaatasime töökaaslasega, et mis asi tee ääres on. Siis selgus, et karu. Karu oli pigem sellist keskmist kasvu, ei tundunud väga väike ega ka suur," täpsustas Allak.