Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Hommikust õhtuni manitsevad riigi- ja tervishoiujuhid inimesi, et nad läheks vaktsineerima. Kui suuremates linnades on see elanikele väga lihtsaks tehtud, süsti võib õlga saada nii suurtes vaktsineerimiskeskustes, kaubanduskeskustes kui ka paljudes apteekides, siis Järvamaal on huvi vaktsiini vastu suur, kuid võimalused kehvad. Kolmapäeval andis Järvamaa haigla teada, et eile ja järgmise nädala kõikidel tööpäevadel saab ennast haiglas vaktsineerida. 24 tundi hiljem olid kõik juuli ajad broneeritud.

* Järvakad ei kipu Järvamaad sageli eriliseks turismisihtkohaks pidama. Hiljuti pälvis Järvamaa aga rahvusvahelise rohelise sihtkoha hõbemärgise, mis näitab, et tulevik on just selliste rahulike, looduskaunite ja keskkonnasõbralike piirkondade päralt nagu meie maakond. Järvamaa arenduskeskuse turismi koostöövõrgustiku koordinaator Külli Eller rääkis, et juba peaaegu kaks aastat tagasi liitus Järvamaa EASi turismiarenduskeskuse eestvedamisel rahvusvahelise Green Destinationi võrgustikuga. Tegu on ülemaailmse keskkonnasõbralike põhimõtete rakendamise kontrollsüsteemiga. Green Destinationsi võrgustikus järgitakse teatud standardeid ja kontrollitakse, kuidas võrgustikku valitud piirkonnad roheteemadega tegelenud on.

* On öeldud, et kingsepal on ikka kingad katki. Umbes samamoodi on ka selle loo peategelase, Dan Adusooga. Paide Vallimäel asuv suverestoran Ajastute Toidud kostitab külastajaid selliste põnevate roogadega nagu Muinasaeg, Orduaeg, Okupatsioonide Aeg ja Tsaariaeg. Nende nimede taga peidavad end aga hõrgutavad ajastute toidud, mis valmivad restorani peakoka Dan Adusoo käe all.

* Palavus mõjutab lisaks inimestele ja loomadele ka meie infrastruktuuri. Kuumalainega käib kaasas pinnatud teede «higistamine» ja lagunemine. Transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi rääkis teede heakorrast ning uutest tehnoloogiatest. Eestis kõigub õhutemperatuur aastas kuni 60 kraadi. Kui tahta teed ehitada kuumuskindlalt, hakkab see talviti lagunema ja vastupidi. Asfalt, mis kõik katsumused üle elab, on aga liiga kallis.

* Paide linna Suur-Aia tänava arheoloogilised uuringud lähevad maksma ligemale 40 000 eurot, kuid loodetavasti tasub suurema osa summast muinsuskaitseamet. Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et esialgsed tööd läksid maksma 8900 eurot ja selle arve tasub linnavalitsus. Edasised uuringud maksavad aga ligemale 30 000 eurot ja linnavalitsus saatis muinsuskaitseametile taotluse, et saada nende tööde tegemiseks toetust.

* Juuli viimasel nädalal ja augustis võib kohati vihma tulla, aga kuumust see ei leevenda. Sünoptik Jüri Kameniku sõnul on veel vara öelda, kas tänavusest suvest tuleb rekordkuum suvi, aga ta toob esile, et kuumad ilmad on muutunud sagedamaks ja intensiivsemaks. Kamenik rääkis, et kuumalained on tavaliselt olnud iga kümne aasta tagant. «Praegu aga paistab, et kuumalained on muutunud sagedamaks. Äärmuslikku kuumust oli varem kord dekaadis, nüüd tuleb seda ette iga nelja-viie aasta tagant,» selgitas ta.

* Südasuviseselt unises Kabala külas pole töönädala teise päeva pärastlõunal palju liikumist. Küllap otsib igaüks väljas valitseva põrgukuumuse eest kuskil varju. Kunagise Kabala mõisa valitsejamaja katusekorrusel pole oluliselt jahedam, soojakraade on julgelt mitme pügala võrra rohkemgi kui õues. Raamatukoguhoidja Silva Meesak ütleb, et palav on siin katuse all tõepoolest ja riided kleepuvad ihu külge, ent ta on sellega leppinud. Ja kui kord juba on suvi, siis olgu see ka suviselt soe. «See on vist aprillinali, eks?» uuris nii mõnigi tuttav, kui kuulis, et Silva just aprillikuu esimesel päeval uues ametis raamatukoguhoidjana tööd alustas. Siiani teati teda kui ilutegijat – Türil asuvast Silvailu nime kandvast väikesest salongist on omale kauni meigi ja uhke soengu ning hoolitsetud ripsmed-kulmud saanud kümned ja kümned neiud ning naised. Ühtäkki aga teatas Silva, et teda võib leida Kabala raamatukogu ruumidest ja tuldagu julgelt temalt raamatuid laenutama.