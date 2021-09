Koroonaviirust uuriv teadlane. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

3. septembri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 122 inimest. Kokku on haiglas 135 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 109 ehk 80,3% on vaktsineerimata ja 26 ehk 19,7 % on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Järvamaal sai koroonaviiruse testile positiivse vastuse 12 inimest.