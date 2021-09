Distantsõppe kogemus üldhariduskoolides andis suure tõuke digipädevuse arendamisele ja digitehnoloogia kasutamisele õppetöös. Et saadud kogemused kaduma ei läheks ning et sellest koolidele võimalikult palju kasu oleks, koostas Harno DigiKiirendi arenguprogrammis osalenud koolide kogemuste põhjal kogumiku, mis kirjeldab teemasid, mida jälgida, et tagada suurema mõjuga digipädevuse areng nii õppijate kui ka õpetajate hulgas.