Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed kohati kaetud härmatisega, paiguti on teed kuivad või niisked. Õhu- ja teetemperatuur on valdavalt miinuspoolel, rannikualadel 0-kraadi juures või plusspoolel. Kesk-Eestis piirab nähtavust udu. Teedel on libeduse oht!