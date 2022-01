Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi kolm korda suuremad elektriarved panevad Järvamaa ettevõtjad väga raskesse seisu ja nad veel keegi tootmist koomale tõmmata ei plaani, tuleb siiski leida väljapääs, kuidas suurenevate kuludega toime tulla. Aktsiaseltsil Konesko on kaks suurt tootmisüksust, mootoritehas Koerus ja metallitehas Jõgevamaal Põltsamaal, peale selle logistikakeskus Türi-Allikul. Põhitegevusalad on elektrikilpide, elektrimootorite ja sildkraanade otsavankrite valmistamine ning masinaehituslik allhanketöö. Konesko tegevjuht Mart Hirtentreu sõnas, et detsembri elektriarve oli kõigi üksuste peale kokku suurusjärgus 130 000 eurot. Aasta varasemaga võrreldes, kui arve oli umbes 38 000 eurot, tuleb maksta üle kolme korra rohkem.

* Paide kunstmuru­staadioni tribüünide rajamiseks korraldatud hange on lõpule jõudnud ja leping tööde tegijaga sõlmitud. Hiljemalt mai lõpuks peab Paide MEK tribüünid üle andma. Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof selgitas, et osa linna spordirajatiste arenduseks mõeldud rahast tuleb maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. «Saadud 87 000 eurot kasutab linnavalitsus nii tribüünide projekteerimiseks ja ehituseks kui ka uue staadionimaja projekteerimiseks,» ütles ta.

* Juba eelmisel kevadel kirjutas Järva Teataja, et Türi komando peaks saama uue paakauto. Sel nädalal jõudis kauaoodatud masin lõpuks kodukomandosse. Päästeameti Lääne haldusgrupi juht Geimo Eesmäe ütles, et Türi komando auto saabus päästeametisse juba eelmisel aastal, kuid siiani asendas see Risti paakautot, mis liiklusõnnetuse tõttu oli arvelt maas. «Türi paak­auto ongi päästeametisse muretsetud niinimetatud reservpaakautona, mis tähendab, et kui kuskil Lääne regioonis juhtub paakautol tehniline rike, saadetakse Türi auto seda asendama,» selgitas ta. «Muul ajal on ta iga päev Türi komandos valmis reageerima.»

* Küttimisandmetele tuginedes on 12. jaanuari seisuga Eestis tabatud 44 hunti, kellest 14 olid väljakujunenud kärntõve tunnustega. Suurem osa neist kütiti Järvamaal. Keskkonnaameti eilsete andmete järgi on Järvamaal sel hundijahihooajal kütitud 11 hunti. Suuremat osa maakonnast hõlmavas Järva ohjamisalas jäi jahi­meeste püssitoru ette kaheksa ja Lääne-Viru ohjamisalas Järvamaa jahtkondade abiga kolm võsavillemit. Järvamaa jahindusklubi juhatuse esimees Mati Hõbemägi ütles, et nendest 11st kütitud hundist üheksa olid kärntõves. «Ja neid on veelgi. Näeme hunte ju rajakaamerates liikumas ja ainuüksi Imavere jahtkonnas on vähemalt kolm karvutut isendit veel liikvel,» lausus ta.

* Aastavahetusel Türi vallas Änari külas juhtunud liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus kaheaastane laps ning neli täiskasvanud jalakäijat viidi raskes seisus haiglasse. Hukkunuid on nüüd kaks: üks õnnetuses viga saanud mees suri haiglas.

* Miks peaks Järva Teataja lugejale minema korda, et läinud laupäeval avati Tallinnas dominiiklaste kloostri kvartalis tegutsevas Mauritiuse instituudi ruumides Enel Lepiku aktifotode näitus? Vahest ehk selle pärast, et alates eelmisest aastast on Tallinnas Müürivahe tänavas Kloostri galeriid pidava katoliikliku eraõigusliku kultuuri- ja arendusasutuse tegevjuht Nurmsi lennuvälja servas elav Jaano Rässa, keda järvalased teavad lennuklubi Keelutsoon juhi ja Eesti lennuspordi föderatsiooni presidendina.

* Juba mõnda aega tegutseb Roosna-Alliku põhikoolis noorsootööjuhina Võrumaalt pärit Laura Kapp. Kaks ja pool aastat tagasi otsustas ta koos elukaaslasega teha elus kannapöörde ja kolida kodukandist kaugemale.