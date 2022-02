MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 69% küsitletute arvates ei olnud 3. veebruaril Toompeal toimunud koroonapiirangute vastane meeleavaldus õigustatud. Samas ütleb 55% vastajatest, et nad ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel. Küsitluse viis läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.