Türi vallas käib eelarvetegu. Seda võiks võrrelda viljalõikuse ja rehepeksuga. Kõigepealt hoitakse pöialt, et oleks midagi lõigata. See tähendab, ei tuleks riigisisest või üleilmset majanduskrahhi või langust, mis alati ja vääramatult on andnud kiire obaduse ka omavalitsuste tulude languse ja toimetulekutoetuste väljamaksete suurenemise kaudu.