Swedbanki mobiiliäppi kasutab iga teine täiskasvanu

Kõige aktiivsemad mobiiliäpi kasutajad on vanusevahemikus 36–49 aastat, ehkki kasutajate seas on esindatud kõik vanusegrupid. Värsked mobiiliäpi kasutamise andmed näitavad, et enim levinud toimingud, mida äpi kaudu tehakse, on rahaülekanded, sealjuures raha küsimine, aga ka investeerimisportfelli ning pensionivara jälgimine ja haldamine.

Uuringust ilmnes, et kasutajad hindavad mobiiliäppi kõrgelt – äpile anti hindeks 8,4 punkti 10-st. „Kõige rohkem toodi mobiiliäpi plussidena esile, et äpil on arusaadav menüü ja seda on lihtne kasutada. Uuringus osalejad väärtustavad võimalust kasutada pangateenuseid kiiresti ja mugavalt. Hea meel on näha, et kasutajate hinnang äpile on võrreldes eelmise veelgi tõusnud,” märkis Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.