Linnad ja vallad tutvustavad kohalikele elanikele oma eelarvet

Eelarve lühiülevaade kajastab kohaliku omavalitsuse finantsseisu ja annab aimu selle mõjust järgnevate aastate rahalistele võimalustele. „Ülevaates tuuakse välja olulisemad tegevused ja investeeringud, mis võimaldavad nii kogukonnal kui omavalitsusjuhtidel saada kiire ja kokkuvõtlik pilt jooksva eelarveaasta rahaasjadest ehk kust tulevad tulud ning millele raha kulutatakse,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Eelarve sisu peab olema kergesti mõistetav, et inimestel oleks võimalik näitajate kaudu oma kodukoha arengutest ülevaade saada.“

Lühiülevaate koostasid tänavu 79 kohalikust omavalitsusest 70 ning koostamise aktiivsus on aasta-aastalt kasvanud. 2016. aastal esitas kokkuvõtte 19%, sel aastal aga juba 89% omavalitsustest. „See on selge märk, et linnad ja vallad mõistavad oma rolli kohaliku kogukonna teadlikkuse kasvatamisel ja avaliku raha kasutamise läbipaistvuse suurendamisel,“ märkis Aab.