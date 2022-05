Tuberkuloosi haigestumuskordaja on Eestis aegade madalaim

See on 13 haigusjuhu võrra vähem kui 2020. aastal. Haigestunutest 69 olid mehed, 42 naised. Vanim patsient oli 96-, noorim 19-aastane, lastel eelmisel aastal tuberkuloosi ei diagnoositud.

Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2021. aastal 100 000 inimese kohta 8,3 ja esmashaigestumuskordaja 7,0, mis on kõigi aegade madalaimad näitajad. Tuberkuloosihaigestumuse kiire langus kahel viimasel aastal võib olla mõjutatud ka koroonast tingitud väiksemast diagnoositud juhtude arvust või piiratud juurdepääsu võimalustest tervishoiuasutustesse. Sarnast kiire languse trendi tuberkuloosi diagnoosimisel on Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna esinduse hinnangul näha ka teistes Euroopa riikides.

„Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka, kus on haigestumus alla kümne 100 000 inimese kohta aastas. Kuid jätkuvalt on probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal, mis on üks Euroopa kõrgematest näitajatest," kommenteeris tulemusi Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juht Piret Viiklepp.