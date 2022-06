Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Tänavu lõpetab Järvamaal gümnaasiumi kuldmedaliga kaks noort: Kai-Malli Kapten Türi ühisgümnaasiumist ja Kristin Raudvee Koeru keskkoolist. Hõbemedaliste on vähemalt kaks, kuid et õppeaasta ja viimaste kokkuvõtvate tööde tegemine käib, püsib hõbemedali lootus veel kolmel noorel.

Türi ühisgümnaasiumi abiturient Kai-Melli Kapten ütles, et on muidugi kuldmedali üle õnnelik. «Kuigi mingil määral on kuldmedal justkui tõenduseks, et olen oma õpilaseks olemise teekonnal jõudnud toimivate õppemeetoditeni, ei ole soov kuldmedalit saada kunagi olnud põhjus, miks õpin ja pingutan. Pigem on see boonuseks,» lausus Kapten.