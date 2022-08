Kolmandat põlve sõõrikumeister kostitab järvalasi maitsvate küpsetistega

Järva-Jaani ja Koeru kandi rahval on juba mõnda aega olnud privileeg, et nende juurde vurab sõõrikuauto. See on Donut Stop ehk Sõõrikupeatus, mille on käima pannud hiljuti Järvamaale maakodu soetanud Sünne ja Mait Paldra. Nende heatahtlik soov on pakkuda inimestele värskeid, sooje ja suus sulavaid augusaiakesi.