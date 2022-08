Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi väljas valitseb veel suur suvi, on küllap kauplustes ostjad juba märganud, et riiulitele on tasapisi ilmunud koolitarbed. See tuletab meelde, et laste puhkus saab peatselt läbi ja suveseikluste asemel tuleb koolipinki tarkust taga nõudma minna. Palju on selliseid lapsi, kelle vanematel pole raha, et poest uhiuusi pinaleid, koolikotte ja muud tarvilikku soetada. Paides tegutseva iluteenindaja Triin Paabo eestvõttel kogutakse tänavu viiendat aastat linna vähekindlustatud, toimetulekuraskustes ja sotsiaalselt toimetulematute perede lastele koolitarbeid. Heategevuslik kogumiskampaania jõuab vahefinišisse selle nädalaga, sest Paabo kogub annetusi veel kuni käesoleva nädala lõpuni. Seejärel viib ta kooliasjad linnavalitsuse lastekaitse­spetsialistidele, kes need abi vajavate lasteni toimetavad.

* Unustame hetkeks aukus tänavad, eelarved, kergliiklusteede ehituse ja hommikul vara töökohustuste juurde naasmise. Kolm rõõmsameelset omavalitsusjuhti annavad vastuse 33 küsimusele, mis aitavad sukelduda valla- ja linnajuhtide sisemaailma. Paide linnapea Eimar Veldre, Türi valla­vanem Ele Enn ja Järva valla­vanem Toomas Tammik paljastavad oma elu kõige piinlikumad hetked, eluunistused ja viimati nutetud pisarad.

* Panen neli numbrit suuremad kroksid jalga ja jooksen õue. Tolmukihi all ootab mind maasikapunane jalgratas, mille kodarate vahele on endale mitu kodu pununud ämblikud. Kougin mitme ratta vahelt välja endale sobiva, mille homseks retkeks ette valmistan. Nimelt plaanin homme toimetusse auto asemel sõita jalgrattaga. Autoga sõites kulub mul Koerust Paidesse jõudmiseks pool tundi, rattaga ilmselt nii kiiresti ei vänta, aga kui varem teele asuda, võiks hommikul kell pool kümme algavaks koosolekuks kohale jõuda. Et auto on üks suuremaid kuluallikaid, kõlab selline plaan väga hea rahalise kokkuhoiuna. Sõites tavalise bensiiniautoga, kulub ühes kuus puhtalt sõidule sadu eurosid ja iga kord tankides tahab vaikselt nutt peale tulla. Tudengina seda asja nii jätta ei saa ja millegi arvelt tuleb kulusid kokku hoida. Sööma peab inimene nagunii, seepärast tasub seda energiat mõistlikult ära kasutada ja auto asemel eelistada hoopis kondimootorit.