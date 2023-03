Üliedukas debüüt: Pipi-Liis Siemann pääses riigikokku

„Oluline on muidugi erakonna kogutulemus, ent minule antud häälte arv – see on lihtsalt uskumatu,” ei varjanud Pipi-Liis Siemann oma heameelt. Ta tunnistas, et olnuks õnnetu, kui häältesaak jäänuks alla tuhande, siis tundnuks ta end läbikukkununa. Läks aga teisiti ja esimest korda riigikokku pürginud Siemann korjas 2497 häält. Suurem osa häältest tuli Siemannile Järvamaalt, mis pole tema sõnul ka imekspandav, sest ta on siin juba tuntud poliitik ja pikaaegne omavalitsusjuht. Siiski oli ka Viljandimaal omajagu inimesi, kes oma poolthääle just Pipi-Liis Siemannile andsid. Reformierakonna esinumber Järva- ja Viljandimaal Jürgen Ligi poolt hääletas 5783 inimest.